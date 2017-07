Amerikaans president Donald Trump heeft woensdagmiddag gespeecht in de Poolse hoofdstad Warschau. Hij riep er onder meer op om solidair samen te werken om de westerse beschaving te redden. Hij sprak ook voor het eerst expliciet zijn steun uit voor artikel vijf van het Navo-verdrag.

Donald Trump kwam woensdag rond 13 uur aan op het Krasinskiplein in Warschau. Eerder op de dag had hij zijn vierdaagse Europese tournee afgetrapt met een vergadering en persconferentie met zijn Poolse ambtgenoot Andrzej Duda. Daar verweet Trump Rusland onder meer een 'destabiliserende houding'.

Na aankomst groette Trump militairen en luisterde hij naar een eresaluut. Vervolgens werd hij voor het monument van de Opstand van Warschau (dat het verzet van het Pools leger tegen de nazi's eert, red.) door zijn echtgenote Melania geïntroduceerd. Toen nam Trump zelf het woord, om meteen te benadrukken hoe geweldig de VS de Polen vinden - wat hij tijdens de speech meermaals herhaalde. 'Ik ben trots en blij dat ik jullie steun kreeg tijdens de verkiezingen', zei hij ook.

Beschaving bedreigd

Trump dankte het land om zo goed zorg te dragen voor de Amerikaanse soldaten die in het kader van een Navo-missie in Polen gelegerd zijn. Hij haalde zijn vergadering met Duda ook aan, en het besluit dat daaruit voortvloeide: de landen gaan in de toekomst nog beter samenwerken.

Volgens Trump staat de westerse beschaving momenteel op het spel, en de president ziet in Polen een van zijn belangrijkste bondgenoten in Oost-Europa in deze beschavingsstrijd. Volgens Trump laat Warschau zien dat het bereid is om de waarden van de westerse beschaving te verdedigen. 'Onze manier van leven wordt bedreigd.'

Terrorisme is volgens Trump een grote bedreiging voor de mensheid. 'We strijden tegen extremisme, maar we zullen overwinnen.' Daarom heeft Trump onder meer de steun van 50 moslimlanden gevraagd, en hij herhaalde ook de grenzen gesloten te zullen houden voor terrorisme en extremisme.

Artikel vijf

Voorts riep Trump Rusland opnieuw op om te stoppen met zich 'destabiliserend op te stellen', onder meer in Oekraïne. Het land moet volgens Trump ook stoppen met extremistische regimes, zoals dat in Syrië, te steunen. 'We moeten samenwerken om onze waarden te verdedigen. We zijn sterk en weerbaar. Als wij willen dat de dreiging stopt, dan zal de dreiging stoppen.'

Trump herhaalde ook zijn eis aan alle Navo-leden om een correcte financiële bijdrage te betalen. Daar zijn velen volgens hem al mee begonnen, dankzij druk door zijn administratie. Hij sprak daarom ook voor het eerst expliciet zijn steun uit voor artikel vijf van het Navo-verdrag. Als één Navo-land aangevallen wordt, belooft Trump dus te zullen tussenkomen.

Maar het overleven van het westen hangt van meer af. Enkel militaire kracht volstaat niet. Solidariteit en wilskracht om te winnen is ook nodig. Solidariteit en wilskracht zoals de Polen die door de eeuwen getoond hebben. 'Laat ons vechten zoals de Polen.'