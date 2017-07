Donald Trump: 'We zullen hard optreden tegen Noord-Korea'

De Europese tournee van Donald Trump ging donderdagochtend van start in de Poolse hoofdstad Warschau. Na een vergadering met zijn Poolse ambtgenoot Andrzej Duda, volgde een persconferentie.

Air Force One landde woensdag om 20.15 uur plaatselijke tijd in Warschau. Na een meeting tussen Donald Trump en de Poolse president Andrzej Duda, hielden beide heren een persconferentie. Ze benadrukten de sterke band die beide landen met elkaar hebben, en Trump zei onder meer dat ze samen zullen werken om 'het destabiliserende gedrag van Rusland' aan te pakken.

Gevraagd naar Noord-Korea, zei Trump dat er hard opgetreden zal worden tegen de 'bedreiging' die uitgaat van dat land. 'We hebben enkele ernstige maatregelen in gedachten.' Het is volgens de president te vroeg om een 'rode lijn' te trekken, maar alle naties moeten het land volgens hem wel streng veroordelen voor hun 'erg slecht gedrag'.

CNN

Er werd uiteraard ook een vraag gesteld over de twittervideo waarmee Trump vorige week een relletje veroorzaakte. 'CNN heeft dat veel te serieus opgevat', aldus de president.

De Poolse president herhaalde op zijn beurt dat Polen en de VS loyale partners zijn, die 'onder meer rond veiligheid' goed samenwerken. 'Ik heb het gevoel dat de Amerikaanse president het meent met de veiligheid van Polen.' In het land zijn immers zo'n 900 Amerikaanse soldaten gelegerd als deel van een Navo missie die potentiële dreigingen vanuit het oosten moet bestrijden.

De komende dagen heeft de Amerikaanse president onder meer ook een ontmoeting met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin. Ook met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-In en de Japanse premier Shinzo Abe zal Trump praten over de veiligheid in Azië. Omdat de lancering van een langeafstandsraket door Pyongyang de spanning tussen de VS en China opgedreven heeft, neemt de Chinese president Xi Jinping niet deel aan die vergadering.