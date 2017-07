Europa legt ngo's gedragscode op

De Europese lidstaten zullen een gedragscode opstellen voor ngo's die op de Middellandse Zee opsporings- en reddingsacties uitvoeren. Dat gebeurt op verzoek van Italië. Op de dringende vraag van Italië om andere dan Italiaanse havens open te stellen voor schepen met migranten die willen aanmeren, wordt niet ingegaan.

Dat bleek donderdag op de vergadering van de ministers die bevoegd zijn voor Asiel en Migratie in de Estse hoofdstad Tallinn. De vergadering in Tallinn stond al maanden op de agenda maar kreeg de afgelopen dagen een zeer urgent karakter.

Italië trok vorige week aan de alarmbel en signaleerde dat het de vele duizenden Afrikaanse migranten die via de centrale Middellandse Zeeroute naar Europa komen niet meer de baas kan. De Europese Commissie reageerde meteen en stelde dinsdag een actieplan voor.



De ministers van de 28 lidstaten drukten in Tallinn hun steun uit voor de in het kader van dat actieplan voorgestelde gedragscode voor ngo's die migranten zoeken en redden. Italië moet die zo snel mogelijk opstellen. Belgisch staatssecretaris Theo Francken (N-VA) is al langer voor het idee gewonnen.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Marco Minniti was na afloop minder tevreden met het feit dat zijn collega's geen bereidheid toonden om hun havens open te stellen. "Daar was onenigheid over en daar blijft onenigheid over", stelde hij na afloop vast. Frankrijk en Duitsland steunen het idee niet, terwijl de Luxemburgse minister Jean Asselborn nog voor de vergadering opmerkte dat het weinig zin heeft om een schip vol noodlijdende mensen duizend extra zeemijlen te laten afleggen.

'Gewoon meer havens openstellen zal het probleem niet oplossen', zei de Nederlandse minister van Veiligheid Stef Blok. De Duitser Thomas de Maizière argumenteerde dat dat net een aanzuigeffect dreigt te creëren.

De ministers stemden er wel mee in een aantal eerder genomen engagementen versneld uit te voeren, zoals het versterken van de Europese samenwerking met Libië en andere Afrikaanse landen en het opschroeven van de capaciteit van de Libische kustwacht.