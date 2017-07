Francken: ‘Geen draagvlak voor binnenvliegen migranten’

Staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken verzet zich tegen het pleidooi van ngo’s om veilige routes te voorzien voor zowel vluchtelingen als (economische) migranten. ‘We gaan geen economische migranten binnenvliegen. Daar is in Europa en België geen enkel draagvlak voor’, zo zei Francken donderdag in De Ochtend.

Volgens de N-VA-staatssecretaris pleiten de ngo’s voor een ‘open border-policy’. ‘Men wil de migratiegrens tot de grond afbreken. Daar zal ik nooit in meegaan’, aldus Francken.

De Europese ministers van Binnenlandse Zaken buigen zich donderdag en vrijdag in Estland over de migratiecrisis in Italië. Daar kwamen dit jaar al 85.000 migranten en vluchtelingen aan. Het opvangsysteem staat onder zware druk.

Intussen hekelt mensenrechtenorganisatie Amnesty International de houding van de Europese leiders. Volgens de ngo keert de Europese Unie de vluchtelingen en migranten de rug toe en dreigt 2017 het dodelijkste jaar te worden tussen Libië en Italië. De organisatie wil dat de EU meer zoek- en reddingsacties organiseert en dat er meer veilige en legale routes komen zodat migranten en vluchtelingen Europa kunnen bereiken.

Daar is staatssecretaris Theo Francken het absoluut niet mee eens. Voor echte vluchtelingen zijn in de Europese Unie afspraken gemaakt rond spreiding en hervestiging.

Maar wat Amnesty wil, gaat volgens Francken een hele stap verder. ‘Amnesty en de andere ngo’s willen maar één ding, dat is dat alle vluchtelingen én economische migranten moeten kunnen binnenkomen in Europa via veilige en legale routes. Dat zal niet gebeuren. Daar is geen enkel draagvlak voor bij mijn Europese collega’s en in België. Echte vluchtelingen vliegen we wel binnen via resettlementprogramma’s, maar we gaan geen economische migranten binnenvliegen, want die mensen hebben hier geen toekomst’, aldus Francken in De Ochtend.

Francken: ‘We gaan geen economische migranten binnenvliegen. Die mensen worden toch niet erkend. De agenda van de ngo’s is een agenda van een open border-politcy. Zij willen de migratiegrens tot de grond afbreken en daar zal ik nooit in meegaan. Daarin verschil ik fundamenteel van mening met de ngo’s.’