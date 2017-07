Nog niet alle verdachten aangehouden na vondst wapenarsenaal

Het lijkt erop dat nog niet iedereen die betrokken was bij de aanleg van een wapenopslagplaats in Anderlecht al is aangehouden. Daar werden gisteren vier mannen opgepakt na de vondst van kalasjnikovs, politie-uniformen en ontstekers.

Volgens Het Nieuwsblad vreest het gerecht dat nog één of meerdere verdachten die banden hebben met de cel op de loop zijn.

De mensen die het arsenaal hebben aangelegd, komen uit het milieu van de beruchte motorbende ‘Kamikaze Riders’. Twee leden van die benden werden ervan verdacht een aanslag te willen plegen tijdens de oudejaarsviering van 2015 op de Grote Markt van Brussel. Harde bewijzen voor die plannen werden evenwel nooit gevonden, net zo min als wapens of explosieven.

In oktober vorig jaar veroordeelde de Brusselse rechtbank Saouti en Kerai als leiders van een terroristische organisatie. Ze kregen zes en drie jaar cel, waarvan één jaar met uitstel.

In de nacht van dinsdag op woensdag voerde het gerecht opnieuw een anti­terreuractie uit bij twee leden van de familie Saouti. In totaal vonden zes huiszoekingen plaats, onder meer bij Khalid en Akim Saouti, twee broers van Said. Behalve die broers werden nog twee personen meegenomen voor verhoor.

Minstens één iemand zou dus nog gezocht worden, aldus Het Nieuwsblad. Dat mogelijk nog niet de hele cel is opgerold, is een zware ­tegenvaller voor het gerecht, want de actie was gisteren volledig volgens plan begonnen. Klokslag 3.30 uur vielen gisterochtend tientallen politiemensen binnen op zeven adressen in Anderlecht en in Wattignies, een voorstad van Rijsel.

De voorbije weken hadden de speurders vernomen dat een 42-jarige Fransman uit Wattignies geregeld contact onderhield met enkele broers van de veroordeelde Kamikaze Rider Saïd Saouti. Niet alleen tele­fonisch. Minstens één keer ontmoetten de Franse verdachte en Akim Saouti elkaar in Brussel. In die contacten was sprake van wapens, die verstopt zouden zitten in een garagebox in het Brusselse.

Er werd ook gesproken over een gewelddadige actie, zonder te vermelden waar en wanneer. In Frankrijk begonnen de speurders te vrezen dat hun verdachte weleens op hun nationale feestdag, op 14 juli, zou willen toeslaan. Langer wachten om tussenbeide te komen, leek niet gerechtvaardigd. De verdachte uit Wattignies kon zonder problemen worden ingerekend.