China en Rusland tegen extra sancties en militaire oplossing voor Noord-Korea

Rusland en China zijn geen voorstander van een militaire reactie in de Noord-Koreaanse crisis. Ook nieuwe sancties tegen het Aziatische land zien Peking en Moskou niet zitten.

Pyongyang liet dinsdag weten dat het met succes een eerste intercontinentale raket heeft getest. De Verenigde Staten gaan bij de Verenigde Naties een voorstel voor een resolutie indienen om strengere sancties te vragen tegen Noord-Korea.

‘De lancering door Noord-Korea van een ICBM is een duidelijke militaire escalatie’, zei Nikki Haley voor de VN-Veiligheidsraad. ‘In de komende dagen zullen we voor de Veiligheidsraad een resolutie voorstellen die daar evenredig tegenover staat.’

Haley zei dat de VS alles willen doen om Noord-Korea af te schrikken, zelfs militair ingrijpen. ‘Als dat moet, zullen we dat ook doen’, zei ze.

‘Sancties lossen probleem niet op’

De Chinese ambassadeur bij de VN, Liu Jieyi Foto: AP

China liet woensdag al weten dat het gekant is tegen een escalatie van het conflict en wil geen militaire oplossing op het Koreaanse schiereiland. ‘Een militaire tussenkomst is geen optie’, aldus de Chinese ambassadeur bij de VN, Liu Jieyi.

Eerder hadden ook al Zuid-Korea en Frankrijk gevraagd om strengere sancties tegen het land. Maar ook Rusland is daar geen voorstander van. ‘Iedereen moet toegeven dat sancties het probleem niet oplossen’, aldus Moskou.

G20

De lancering van de raket door Pyongyang heeft de spanning tussen de VS en China opgedreven. Het Pentagon liet woensdag nog weten dat het vertrouwen heeft in de capaciteit van de VS om zich te beschermen tegen de Noord-Koreaanse raketten.

Donald Trump is woensdagavond in de Poolse hoofdstad Warschau aangekomen. Hij begint er aan zijn Europese tournee, met als hoogtepunt de G20-bijeenkomst vrijdag en zaterdag in Hamburg. De Amerikaanse president heeft donderdagavond een ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-In en de Japanse premier Shinzo Abe om te praten over de veiligheid in Azië. De Chinese president Xi Jinping zal op die vergadering niet aanwezig zijn.