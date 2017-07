Europarlementariërs zien unieke kans om komaf te maken met Straatsburg

De Brexit en de geplande verhuizing van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) uit Londen bieden een unieke ‘window of opportunity’ om komaf te maken met het maandelijkse heen-en-weergereis tussen de zetels van het Europees Parlement in Brussel en in Straatsburg. Dat vinden verschillende parlementsleden. Dat leidt bij hun Franse collega’s dan weer tot emotionele reacties.

Het debat over de zetel van het Europees Parlement is allesbehalve nieuw. Maar woensdagavond stond het thema voor het eerst als apart onderwerp op de agenda van de plenaire vergadering. Parlementsleden als Bart Staes (Groen) en Frédérique Ries (MR) zien in de Brexit en de verkiezing van de Franse president Emmanuel Macron een unieke kans: als Macron zich achter het voorstel schaart om het EMA in de gebouwen van het parlement in Straatsburg onder te brengen, zal de Elzasstad er sociaaleconomisch wel bij varen en zal eindelijk komaf kunnen worden gemaakt met de geldverslindende en milieuvervuilende maandelijkse verhuizing van de 751 parlementsleden en hun entourage.

De Franse leden van het EP reageerden echter erg emotioneel op het pleidooi van hun collega’s. Sommigen ondersteunen de vraag om het verhuiscircus stop te zetten, maar dan wel door van Straatsburg, en niet van Brussel, de unieke zetel van het parlement te maken.

De Fransen verwezen ook consequent naar de historische rol van de stad aan de Rijn, als symbool van verzoening tussen Frankrijk en Duitsland. De EVP’er Jérôme Lavrilleux parafraseerde daarom zelfs de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schaüble, die volgens hem in 2013 zei dat “Europa maar kan functioneren met een sterk Straatsburg”.

Het ziet er trouwens naar uit dat de ‘window of opportunity’ alweer gesloten is. Vlak voor het debat in het parlement van start ging, liet de Franse minister van Europese Zaken Nathalie Loiseau verstaan dat ook deze nieuwe regering niet aan Straatsburg wil raken. De parlementsleden zullen dus moeten blijven pendelen. Over de verhuizing van het Geneesmiddelenbureau wordt later dit jaar beslist.