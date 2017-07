Belgen ‘verklikken’ buur of baas vaker dan ooit

Het Meldpunt Sociale Fraude ontvangt nu al gemiddeld vijftig ‘klachten’ per dag. Vorig jaar waren er dat slechts dertig.

Wie zijn buurman in het zwart ziet werken, weet heeft van een bouwfirma die onderbetaalde Bulgaren inzet, of een kennis van gesjoemel verdenkt, kan dat sinds eind 2015 gemakkelijk aangeven op één centraal meldpunt. En dat heeft duidelijk succes. Voor het eerste kwartaal van dit jaar staat de teller al op 3.476 meldingen. Dat is bijna de helft van alle meldingen in heel 2016.

‘We zien een duidelijke stijging’, zegt staatssecretaris voor Fraudebestrijding Philippe De Backer (Open VLD). ‘Ik ben vooral tevreden dat de meldingen over domiciliefraude – liegen over je domicilie om een hogere uitkering te krijgen – en sociale dumping toenemen. Die soorten fraude zijn voor de inspectiediensten moeilijk op te sporen. Dankzij het meldpunt kunnen we zulke zaken nu snel, doelgericht en efficiënt opsporen, controleren en bestraffen.’

Twee derde van de meldingen wordt ontvankelijk verklaard en doorgestuurd naar de bevoegde inspecteurs. ‘In totaal brachten de controles vorig jaar 5 miljoen euro op. Dat wijst er toch op dat het meldpunt nuttig is.’

Voortdurend aanklagen

Wie een melding doet, moet zich met naam en toenaam bekendmaken bij de inspectie. Dat er dan toch zo veel meldingen binnenlopen, ook voor kleinere gevallen, is enigszins verrassend. ‘Het is wel tekenend voor de tijdgeest’, merkt socioloog Ignace Glorieux (VUB) op. ‘Kijk maar naar sociale media, waar velen voortdurend en onmiddellijk zaken aanklagen en becommentariëren binnen hun vriendenkring. Maar een persoon in zijn gezicht aanspreken op fout gedrag doen we zelden. Dat hebben we trouwens ook nooit veel gedaan. Vroeger moest je wel nogal wat opzoekingswerk doen om te weten naar welke overheidsdienst je een brief moest sturen met een klacht. Dat hield mogelijk velen tegen om zaken te melden. Maar tegenwoordig kan je met één simpele muisklik alarm slaan.’

Glorieux vermoedt dat ook een stukje afgunst meespeelt. ‘Als we zelf een werkje in het zwart kunnen laten uitvoeren, dan vinden we dat best kunnen. Maar als een van de buren, die toevallig misschien meer geld verdient, hetzelfde doet, dan vinden we dat een schande.’