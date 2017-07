Onderzoekscommissie stuurt dagvaarding naar Chodiev

De onderzoekscommissie Kazachstan zal een dagvaarding sturen naar de Oezbeeks-Belgische miljardair Patokh Chodiev om hem alsnog voor de commissie te laten verschijnen. Chodiev was uitgenodigd om vrijdag voor de onderzoekscommissie te getuigen, maar liet maandag via zijn advocaten weten daar niet op in te gaan.

Chodiev staat centraal in de werkzaamheden van de onderzoekscommissie. Hij en twee zakenpartners waren bij de eersten om in 2011 gebruik te maken van de verruimde minnelijke schikking, die kort voordien in sneltempo groen licht had gekregen in het parlement.

De parlementsleden gaan na of er ongeoorloofde inmenging aan die goedkeuring voorafging, net als bij de latere toepassing van de wet. Daarbij wordt richting het Elysée gekeken. Parijs had vanuit Kazachstan het signaal gekregen dat een oplossing voor de gerechtelijke problemen van Chodiev in ons land, een commerciële deal tussen Frankrijk en Kazachstan zou helpen smeden. Kringen rond het Elysée stelden daarop een batterij advocaten samen, onder wie de gewezen Senaatsvoorzitter Armand De Decker. Hij verschijnt vrijdag voor de commissie.

Chodiev liet maandag echter weten dat hij zijn kat zal sturen naar het parlement. Hij meent dat hij als ‘beklaagde’ in de getuigenbank zal verschijnen en vreest dat een verschijning schade zou kunnen toebrengen aan juridische procedures die hij intussen opstartte. Zo ondernam Chodiev al juridische stappen tegen Belgische staat, de Kamer, commissievoorzitter Dirk Van der Maelen en commissielid Georges Gilkinet.

De onderzoekscommissie legt zich daar evenwel niet zomaar bij neer. Bedoeling is nu Chodiev via een dagvaarding naar het parlement te sommeren. De zakenman zal donderdag via zijn advocaat, meester Pascal Vanderveeren, in Brussel een verklaring afleggen over de dagvaarding.