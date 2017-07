“Ook dove atleten verdienen aandacht van het publiek”

Het Belgian Deaf Sport Committee (BDC) wil meer aandacht en steun voor de uitbreiding van de dovensport. Die boodschap was woensdag tijdens de voorstelling van de Belgische atleten voor de Deaflympics in Turkije (18-30 juli) heel duidelijk te horen. “Ook onze dove atleten verdienen aandacht van het ruime publiek”, beaamde Lieven Kind, delegatieleider van het Belgian Deaflypic Team.

“De Olympische en Paralympische Spelen trekken veel aandacht, helaas is dat niet zo voor de Deaflympics. Dat is een vaststelling waar ik niet mee akkoord kan gaan, ik wil daar dan ook verandering in brengen. Onze atleten verdienen geen geld aan de Deaflympics, ze moeten zelfs heel wat eigen investeringen doen. Ik hoop dan ook dat ze de aandacht krijgen die ze verdienen”, zei Kind. De delegatieleider van het Belgian Deaflympic Team ziet nog een negatieve tendens. “We stellen vast dat het niveau van onze buurlanden en andere Europese landen toeneemt, terwijl ons land ambitie mist. Ik wil dan ook aan de alarmbel trekken en vragen om een gericht topsportbeleid binnen de dovensport, zoals dat het geval is in de buurlanden.”

Ook Paul De Weerdt, voorzitter van BDC, hekelt het gebrek aan steun voor dove sporters. “Wij zijn één van de weinige landen die nooit afwezig waren op de Deaflympics. Door recente veranderingen en beperkte subsidies hebben we onze planning heel strikt moeten houden met beperkte verblijfsmogelijkheden. Daarom zal het Belgian Deaflympic Team nooit volledig zijn en zal de delegatie beperkt aanwezig zijn tijdens de openings- en slotceremonie”, klaagde De Weerdt. “Vanuit de overheid worden geen delegaties of mediaverslaggevers gestuurd om kennis te maken met de Deaflympics. Dat is jammer, want het wordt wel gedaan voor de Olympische Spelen, Paralympics, Special Olympics en de World Games. Vele politieke beslissingen worden door valide personen genomen, die onvoldoende kennis hebben over onze wereld.”