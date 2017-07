Iepers restaurant komt klagers tegemoet: 'Bommetje gaat weg'

De uitbaters van IeperEat zijn bereid om het bommetje uit het logo te halen, maar de naam blijft. De reclame op hun terras naast het museum moet verdwijnen.

Cinderella Maselis en Valerie Letont, uitbaters van de omstreden brasserie IeperEat, komen nu toch gedeeltelijk tegemoet aan de verzuchtingen van het stadsbestuur en het In Flanders Fields Museum.

'Bij een volgende druk van onze cadeaubonnen zullen we het bommetje uit het logo weglaten', vertelt Cinderella. 'Ik probeer het nog uit de T-shirts te krijgen van de personeelsleden, ook al heb ik die al besteld. Hopelijk werden de T-shirts nog niet bedrukt. Andere opties zie ik niet. Dit is een toegeving van onze kant. De naam behouden we sowieso.'

Het koppel probeert momenteel te genieten van een vakantie in Egypte. 'Dat lukt niet zo goed omdat we veel moeten bellen en mailen om de wijziging van het logo te regelen. Dat kost ons veel geld. Onze sociale mediakanalen worden voortdurend bestookt door verschillende mensen, die ons persoonlijk aanvallen. Sommige reacties gaan er echt over en hebben niets meer te maken met een beschaafde discussie over de naam en het logo. Tegelijk krijgen we ook veel steun van Britten en Ieperlingen, onder meer van handelaars die ons aanraden om voet bij stuk te houden wat de naam betreft. De stad zou de middenstand beter steunen in plaats van boycotten.'

'Enkel het bommetje weglaten, is nog niet genoeg', zegt Jef Verschoore, schepen van het IFFM en Herdenking (CD&V). 'De connotatie van yperiet blijft aanwezig. De naam kan bijvoorbeeld aangepast worden naar Eat at Ieper, maar we kunnen dat uiteraard niet verplichten.'

Burgemeester Jan Durnez (CD&V) stuurde dinsdag een brief naar de uitbaters om de reclameblaadjes met de naam en het logo te laten verwijderen van het terras naast het In Flanders Fields Museum. 'Daar mag geen reclame op aangebracht worden, een regel die ook geldt voor de andere terrassen.'

De brasserie opent normaal op 16 juli.