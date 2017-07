India plant maar liefst 66 miljoen bomen op 12 uur tijd

India heeft deze week haar eigen wereldrecord verpulverd. Op twaalf uur tijd werden maar liefst 66 miljoen bomen aangeplant. ‘Een inspanning om het klimaatakkoord van Parijs na te komen.’

Meer dan anderhalf miljoen vrijwilligers hebben zondag tussen 07.00 uur ’s ochtends en 07.00 uur ’s avonds zo’n 66 miljoen bomen geplant in Madhya Pradesh, een deelstaat in centraal India.

India verbetert op die manier het eigen wereldrecord uit 2016. Toen werden maar liefst 49,3 miljoen jonge boompjes geplant in 24 uur tijd in Uttar Pradesh (in het noorden van India) . Het nieuwe record moet wel nog erkend worden door Guiness World Records. Binnen enkele weken wordt het resultaat van de officiële telling verwacht.

Foto: Twitter Shivraj Singh Chouhan

Tijdens de klimaatconferentie in Parijs beloofde India om de oppervlakte bossen uit te breiden met 95 miljoen hectare tegen 2030. De Indiase regering investeert zo’n 6,2 miljard euro aan de klimaatovereenkomst en moedigt alle deelstaten aan om zich in te spannen.

De eerste minister van Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan tweette na de massale actie: ‘Dit is een inspanning in overeenkomst met het klimaatakkoord van Parijs. Ik ben trots dat onze deelstaat als één van de eersten actie onderneemt.’

‘Gemeenschappelijk erfgoed van de wereld’

Begin juni, op een persconferentie met de Franse president Emmanuel Macron, zei de Indiase premier Narendra Modi al dat het klimaatakkoord deel uitmaakt van ‘onze plicht om Moeder Aarde te beschermen’. ‘We zijn er beiden van overtuigd dat onze landen veel moeten doen in de strijd tegen de opwarming van de aarde’, zei Modi. ‘Het klimaatakkoord van Parijs is het gemeenschappelijke erfgoed van de wereld. Het is een geschenk dat deze generatie kan geven.’

India is ook bezig met gigantische investeringen in hernieuwbare energie en heeft geen enkel economisch belang om die terug te draaien.