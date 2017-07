Ook uniformen en ontstekingsmechanismen gevonden bij huiszoekingen Anderlecht

Bij zes huiszoekingen in de nacht van dinsdag op woensdag zijn in Anderlecht vier verdachten opgepakt. Twee onder hen zijn intussen aangehouden. In een garagebox werden naast een groot arsenaal aan wapens ook uniformen van veiligheidsdiensten en ontstekingsmechanismen gevonden.

In totaal werden er vier personen meegenomen voor verhoor. Twee zijn in verdenking gesteld voor terroristische activiteiten. Het betreft Akim Saouti (40) en en Khalid Saouti (38), beiden met de Belgische nationaliteit. De twee anderen werden vrijgelaten na grondig verhoor.

'Eén van de huiszoekingen werd uitgevoerd in een garagebox. Daar zijn onder meer kalasjnikovs teruggevonden, evenals een vijftiental laders voor kalasjnikovs, een riot gun, drie handvuurwapens met munitie, politieradio’s, twee kogelwerende vesten, een blauw zwaailicht, een uniform van een veiligheidsagentschap, twee politieuniformen, een uniform van de civiele bescherming en vier ontstekingsmechanismen', zegt Eric Van der Sijpt van het federaal parket.

Het federaal parket wenst geen verdere informatie te geven, maar de opsomming van gevonden spullen lijkt erop te wijzen dat er plannen waren voor een aanslag, en het maken van een bom.

Akim en Khalid zijn broers van Saïd Saouti, de Kamikaze Rider die in oktober 2016 veroordeeld werd voor terrorisme. De Kamikaze Riders zijn Belgische motorrijders verdacht van radicalisering. De rechtbank bevond Saouti en Mohamed ­Kerai in 2016 schuldig aan deel­name aan de activiteiten van een terroristische groep en het ronselen van mensen voor een terreurgroep. Volgens de rechtbank was ­Saouti duidelijk een aanhanger van IS.

Frankrijk

In Frankrijk, te Wattignies, werd iemand van zijn vrijheid beroofd in het kader van hetzelfde onderzoek. De deur van een woning werd er ingebeukt, waarna een man vluchtte. Tegen 4 uur werd hij in de vlakbij gelegen rue Jean-Jaurès teruggevonden en opgepakt. Er is in de rue Clémenceau ook een auto doorzocht, maar dat zou niets hebben opgeleverd. De 42-jarige man die werd opgepakt, wordt verdacht van het plannen van een 'gewelddadige actie' in Frankrijk of België. Ook hij had banden met de Kamikaze Riders.

De huiszoekingen vonden plaats op vraag van een onderzoeksrechter gespecialiseerd in terrorisme. Het federaal parket benadrukt dat het dossier in Anderlecht volledig los staat van de onderzoeken naar de aanslagen van Parijs op 13 november 2015 en van Brussel op 22 maart 2016 en 21 juni 2017. De antiterreuroperaties in beide landen zouden overigens een samenwerking zijn tussen de Franse en Belgische veiligheidsdiensten.

Dreigingsniveau 3 blijft behouden

Er is na de huiszoekingen geen nieuwe evaluatie geweest van het dreigingsniveau in ons land. Dat zegt het federaal crisiscentrum. Het dreigingsniveau blijft dus op drie, wat al hoog is.