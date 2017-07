Gemengde ontvangst voor serie El Arbi en Fallah

‘Snowfall hoort op ieders lijstje van must-sees deze zomer.’ De The Washington Post is laaiend enthousiast over de Amerikaanse tv-serie waarvoor Adil El Arbi en Bilall Fallah de eerste twee afleveringen regisseerden. Snowfall gaat over een jongen van 19 die crack dealt in het Los Angeles van 1984.

Variety is ook nog positief, en dan met name over de eerste aflevering: ‘Heel vakkundig gemaakt en over het algemeen onberispelijk vertolkt’. Maar het toonaangevende blad valt over de overvolle plot en al te ingewikkelde vertelling, ‘alsof de schrijvers van de show over elkaar ­struikelen om almaar meer fascinerende details over deze wereld in te voegen in elke aflevering.’

Ook entertainmentsite Indiewire noemt de serie te gedetailleerd, terwijl The Hollywood Reporter problemen ziet met zowel geloofwaardigheid als het ­ritme van de vertelling. De reeks is ­echter niet geschreven door de Belgische regisseurs, maar door scenaristen.

El Arbi en Fallah nemen nu in Antwerpen op voor Patser, de opvolger van Black. Eerder namen ze ook al de pilot op voor de Amerikaanse serie Scalped, maar die moet nog vertoond worden.