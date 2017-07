Goed nieuws voor regio’s is tegenvaller voor federale begroting

De fiscale inkomsten stijgen toch niet zo fors als de federale regering in een voorlopig rapport dacht. De federale overheid moet bovendien meer belastinggeld doorstorten aan de regio’s.

Het was even schrikken voor de andere regeringspartijen toen Begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) enkele weken geleden communiceerde dat het met die begrotingsinspanning wel zou meevallen. Met een resterende inspanning van 4,7 miljard euro voor de federale overheid zou het lukken om de begroting structureel in evenwicht te krijgen. Maar in dat rapport werd er meteen voor gewaarschuwd ‘de resultaten van deze oefening als heel voorlopig te beschouwen’.

Die waarschuwing blijkt terecht, want de fiscale inkomsten voor de federale overheid zouden in 2018 ruim 1,2 miljard slechter uitvallen dan werd aangenomen. Zo blijkt uit de meest recente cijfers van Financiën die De Standaard kon inkijken. De federale overheid moet zowat 700 miljoen euro meer belastinggeld doorstorten aan de regio’s dan bepaald in het voorlopige rapport.

Een domper op de feestvreugde voor de federale ­regering, maar goed nieuws voor de regionale overheden. Want een deel van de fiscale inkomsten die de federale overheid int, is voor hen bedoeld. Zo is sinds de zesde staatshervorming een stuk van de personenbelasting bestemd voor de regio’s. Hoeveel er precies naartoe gaat, hangt af van een hele rist parameters, zoals de groei in inflatie.

Tijdelijk effect

Daarnaast zal de groei van de fiscale inkomsten volgend jaar lager uitvallen dan oorspronkelijk begroot. Bedrijven doen dit jaar bijzonder veel voorafbetalingen, maar Financiën gaat ervan uit dat het om een tijdelijk effect gaat. Verwacht wordt dat ook de accijnsinkomsten lager zullen uitvallen door de mindere tabaksverkoop.

‘De cijfers zijn nog niet volledig stabiel’, reageert het kabinet van Financiënminister Johan Van Overtveldt (NV-A). ‘Het ­monitoringcomité is nog bezig en nadien moeten de experten van de kabinetten alles bestuderen en nakijken.

Het monitoringcomité legt de komende dagen de laatste hand aan het definitieve cijfer waarnaar de federale regering op zoek moet. Premier Michel (MR) hoopt tegen het einde van deze maand een akkoord te bereiken over de begroting en de grote fiscale dossiers. De voorbije weken voerde de premier al enkele aftastende gesprekken met de verschillende partijen. De kern van topministers is ook al enkele keren bij elkaar gekomen, vooral om de werkmethode voor de komende weken te bespreken.