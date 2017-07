Nummer één van de wereld is “fan” van Kirsten Flipkens

Angelique Kerber (WTA 1) speelt donderdag de tweede ronde op Wimbledon tegen Kirsten Flipkens (WTA 88). De Belgische is op papier een hapklare brok voor de Duitse nummer één van de wereld, die toegeeft gecharmeerd te zijn door het spel van Flipkens. “Ik ben fan van haar tennis”, aldus Kerber.

Kerber rekende dinsdag in de eerste ronde af met de Amerikaanse kwalificatiespeelster Irina Falconi (WTA 247) in twee sets (6-4 en 6-4). Niets abnormaals voor ‘s werelds beste tennisster, maar toch deed de zege deugd voor de Duitse na een moeilijk jaarbegin, met recent nog een uitschakeling in de eerste ronde op Roland Garros. “Dit was een goede eerste partij”, oordeelde Kerber. “Matchen in de eerste ronde zijn nooit eenvoudig. Ik kende de afgelopen maanden hoogtes en laagtes, maar voel dat ik nu weer op de goede weg ben.”

Kerber staat momenteel nog op nummer één op de wereldranking, maar kan die plaats door haar wisselvallige parcours verliezen. Alleen als ze de Wimbledon-finale haalt, behoudt ze haar positie. “Maar daar ben ik niet mee bezig”, beweert de tennisster uit Bremen. “Wat telt, is goed tennissen en opnieuw wedstrijden winnen. Ik voel me klaar voor de match tegen Flipkens. Ik ken haar goed en we hebben in het verleden al mooie duels uitgevochten. Ik hou van haar tennis.”

Flipkens: “Door pijn kon ik amper trainen”

“Ik ben heel tevreden dat ik de match tegen Doi overleefd heb”, blikte Flipkens eerst nog even terug op haar zege in de eerste ronde. “Want de laatste dagen kon ik door pijn aan de schouder amper trainen. Mijn voorbereiding verliep dus niet ideaal en het niveau dat ik vandaag haalde was niet super, maar het volstond om te winnen. Een opluchting.”

In de tweede ronde botst ‘Flipper’ nu dus op Angelique Kerber. De 29-jarige Duitse speelt momenteel wel niet haar beste tennis. “Maar ik zal toch honderd procent moeten zijn om haar te kloppen”, voorspelt Flipkens. “Kerber is uiteraard geen eenvoudige loting, en het zal er vooral op aankomen of ik mijn beste tennis kan opdissen. Maar het duel is een mooie uitdaging en ik ben ongeduldig om de partij aan te vatten. Ook omdat de match heel waarschijnlijk zal plaatsvinden op het Centre Court of Court n°1, een van mijn favoriete terreinen.”

Foto: BELGA

Wickmayer: “Knuffel van Clijsters deed me veel plezier”

Ook Yanina Wickmayer (WTA 96) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde. Op court 9 versloeg ze de Oekraïense Kateryna Bondarenko (WTA 112) met 6-2 en 7-5. “Het doet deugd om deze wedstrijd te winnen, zeker op dit moment”, reageerde de 27-jarige ‘Wicky’ zichtbaar tevreden.

De voorbije twee jaar sneuvelde Wickmayer op het Londense gras telkens in de eerste ronde. “Voor iemand met weinig zelfvertrouwen op gras heb ik een heel degelijke wedstrijd gespeeld. Ik ben tevreden over het niveau dat ik haalde”, reageerde Wickmayer, die op Wimbledon begeleid wordt door Kim Clijsters. “In de tweede set wilde ik het spel wat forceren en stond ik gespannen op de baan. Bij een 4-1 achterstand ging het plots veel beter. Mijn returns kwamen goed aan, ik nam meer tijd voor mijn opslag en ik maakte betere keuzes. Ik keerde terug in de wedstrijd en zette de set zelfs nog naar mijn hand. Kim (Clijsters) gaf me na de match een knuffel, dat deed veel plezier.”

Foto: Photo News

Wickmayer neemt het in de tweede ronde op tegen de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 15). Het veertiende reekshoofd was met 6-2 en 6-4 te sterk voor de Russische Ekaterina Alexandrova (WTA 75). “Dat wordt een moeilijke opdracht”, weet Wickmayer, die op het WTA-circuit haar beide partijen tegen Muguruza verloor. “Ze heeft een agressieve speelstijl en mept heel hard tegen de ballen. Vorig jaar maakte ik op Roland Garros (toen Muguruza won) geen schijn van kans. Ze heeft hier de finale al bereikt (in 2015) en heeft dus al wat bewezen op gras. Maar ik ben heel tevreden dat ik de tweede ronde heb gehaald. Ik ga me op de partij tegen Muguruza grondig voorbereiden en probeer alles uit de kast te halen. Je weet het nooit in de tennissport”, besloot ‘Wicky’.