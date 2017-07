Afgelopen weekend gaf Donald Trump nieuwszender CNN in een Twitterfilmpje enkele rake klappen. De Australische komiek Mark Humphries kroop vervolgens in de huid van CNN voor een reactie.

Donald Trump is geen fan van Amerikaanse media, en van CNN in het bijzonder. Hij beschuldigde de televisiezender er al herhaaldelijk van ‘fake news’ of valse berichten te verspreiden. Maar in een filmpje dat hij afgelopen weekend deelde via Twitter, ging hij nog een stapje verder.

In het filmpje (zie hieronder) wordt een bekende tv-passage van Trump bewerkt. In werkelijkheid geeft de miljonair Vince McMahon enkele rake klappen tijdens de bokswedstrijf ‘Battle of the Billionaires’, dat plaatsvond op 1 april 2007. Maar in de bewerking werd het hoofd van McMahon overplakt door het logo van CNN.

Lees verder onder de video.

‘Er zijn veel risico's verbonden aan een loopbaan in de journalistiek’, zegt de CNN-vertolker. 'Maar ik had nooit gedacht dat neergeslagen worden door de president daar één van was.’ Het gepest begon online, toen Donald Trump CNN ‘fake news’ begon te noemen. ‘Dat deed bijna even veel pijn als toen ik hem president moest beginnen noemen.’

‘Ik heb het lange tijd proberen weglachen’, aldus nog ‘CNN’. Maar dat was voordat het fysiek werd. 'Ik was in schock toen hij me by the pixel greep’. Het volledige filmpje kunt u hierboven bekijken.

Het filmpje verspreidde zich in enkele uren als een lopend vuurtje doorheen het internet. Op een gegeven ogenblik was het zelfs ‘trending’ in Kenia. ‘Totaal omvergeblazen door de respons hierop’, schreef Mark Humphries dan ook recent op sociale media.