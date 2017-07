De vierde rit in de 104e Ronde van Frankrijk was een kolfje naar de hand van Arnaud Démare. De sprint zal echter vooral bijblijven omwillen van een gevaarlijk manoeuvre van Peter Sagan, die Marc Cavendish ten val bracht. Onze landgenoot Guillaume Van Keirsbulck (Wanty-Groupe Gobert) reed liefst 190 kilometer als enige vluchter aan de leiding.

De sprint in Vittel leek normaal te verlopen, tot Sagan Cavendish duidelijk een duw gaf. Zowel Ben Swift als John Degenkolb reden over de Brit en gingen ook hard tegen de vlakte. De ploegleiding van Dimension Data was furieus na het bekijken van de beelden en diende een klacht in tegen Sagan. De wereldkampioen werd daardoor naar de laatste plaats gezet met een tijdstraf van 30 seconden. Een serieuze rekening door de rekening van de groene droom van Sagan.

Lange vlucht

Van Keirsbulck had er duidelijk zin in vandaag want onze landgenoot stond 30 minuten voor de start al klaar om te vertrekken. Geen wonder dat hij er vanaf kilometer nul invloog. Het enige probleem voor de renner van Wanty-Groupe Gobert: hij kreeg niemand mee en moest daardoor alleen op pad.

Onze landgenoot maakte er dan maar een lange tijdrit van. Hij legde de eerste 22 kilometer af met een snelheid van 41,7 kilometer per uur. Het peloton reed tegen een rustig tempo (29,3 kilometer per uur) en gaf zo al snel acht minuten prijs aan Van Keirsbulck. Met om en bij de 150 kilometer voor de boeg was zijn voorsprong uitgegroeid tot ruim dertien minuten, ondanks een strakke tegenwind. Hij was dan ook een tijd lang virtueel geletruidrager.

Here is how Van Keirsbulck (WGG) created the biggest gap of #TDF2017 so far. #TDFdata pic.twitter.com/ayURBQ7CPP — letourdata (@letourdata) 4 juli 2017

Daarna vonden de sprintersploegen het echter welletjes geweest. Thomas De Gendt zette zich voor Lotto-Soudal-sprinter André Greipel op kop van het peloton en kletste meteen een deel af van de voorsprong van zijn landgenoot. Ook Julien Vermote (Quick Step Floors) kwam helpen om het gat met Van Keirsbulck te dichten, in functie van groene trui Marcel Kittel.

Het verschil daalde dan ook zienderogen en dook al snel onder de tien minuten. Met iets minder dan 100 kilometer voor de boeg was Van Keirsbulck dan ook meer dan de helft van zijn voorgift kwijt. Hij reed toen nog zo’n zes minuten voor het peloton uit. Daar deden ook Katusha-Alpecin (Aleksander Kristoff) en Cofidis (Nacer Bouhanni) hun duit in het zakje.

Op 50 kilometer van de finish lag de enige tussensprint van de dag. Van Keirsbulck ging met de meeste punten (20) lopen, maar in het peloton werd uiteraard gespurt voor de overige punten voor de groene trui. Arnaud Démare toonde zich de snelste van het pak voor Peter Sagan, Greipel, Kittel en Michael Matthews. De Franse kampioen pakte zo 17 punten, Sagan 15, Greipel 13, Kittel 11...

Van Keirsbulck pakte ook het enige bergpunt op de Col des Trois Fontaines, een colletje van vierde categorie, terwijl zijn voorsprong nog maar anderhalve minuut bedroeg. De mythische ontsnapping van de renner van Wanty-Groupe Gobert stierf dus een langzame dood, maar Van Keirsbulck hield er uiteraard de prijs voor de strijdlust aan over.

Ondertussen zette Nathan Brown een record neer. De renner van Cannondale-Drapac slaagde er als eerste Amerikaan in om de bergtrui meer dan één dag te behouden. Greg LeMond (1986), Tejay van Garderen (2011) en Taylor Phinney (gisteren) speelden de trui na één dag weer kwijt.

Op 17 kilometer van de finish was het einde verhaal voor Van Keirsbulck, die daarmee liefst 190 kilometer alleen op kop reed. Het peloton snelde hem onder impuls van De Gendt in een rotvaart voorbij. Van Keirsbulck kan terugkijken op een machtige dag, met een gemiddelde van 40,35 kilometer per uur.

Van Keirsbulck repris / caught #TDF2017 pic.twitter.com/J6DiID7p2s — Le Tour de France (@LeTour) 4 juli 2017

Het was een gewriemel tot en met in het peloton, waar de nervositeit opliep. Alle sprintersploegen probeerden het tempo zo hoog mogelijk op te trekken richting Vittel. Al slaagde, zoals verwacht, geen enkel team erin om een echt treintje op de rails te krijgen. Op een bepaald moment reden vier ‘treintjes’ schouder aan schouder naast elkaar, breed uitgesmeerd over de weg. Achteraan keerde Tim Wellens terug na een lekke band.

Na een stevig stukje vals plat ging het met een enorme snelheid naar de finish. Op iets meer dan één kilometer voor de streep ging onder andere gele trui Geraint Thomas onderuit. Het werd een ontregelde spurt zonder Kittel. Greipel werd perfect gepiloteerd maar Démare toonde zich veruit de sterkste.

Mark Cavendish kwam ook nog ten val na contact met Sagan, die nog als tweede over de streep kwam maar dus later werd gestraft voor zijn roekeloos gedrag.