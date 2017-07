Medvedev is op zijn hoede voor Bemelmans: “Uitstekende speler”

Daniil Medvedev (ATP 49) is de tegenstander van Ruben Bemelmans (ATP 124) in de tweede ronde van Wimbledon. De 21-jarige Rus stuntte maandag door vijfde reekshoofd Stan Wawrinka (ATP 3) uit het toernooi te kegelen.

“Ik heb geen woorden om te beschrijven hoe ik me voel”, verklaart Medvedev. “Dit was de mooiste zege uit mijn carrière, mijn eerste op een grandslamtoernooi en tegen een speler uit de top tien. Dit zal me mijn hele leven bijblijven. Ik had vertrouwen en voelde me in staat om iets te doen. Ik hou van gras. Ik heb geen fantastische opslag, maar die is stevig en precies. En met mijn vlakke slagen heb ik een spel waar niemand van houdt.”

Medvedev start als favoriet tegen Bemelmans na zijn recente goede prestaties op gras. Zo was hij kwartfinalist op Queen’s en standde hij in Eastbourne pas in de halve finales tegen Novak Djokovic. Toch is hij op zijn hoede. “Eigenlijk wist ik niet wie ik zou kunnen ontmoeten in de tweede ronde, want ik keek niet verder dan Stan Wawrinka. Ik heb nog nooit tegen Bemelmans gespeeld, maar ik heb hem vorig jaar vaak gezien op Challengertoernooien. Hij is een uitstekende speler, die al in de top 100 stond. Ik denk dat hij graag op gras speelt. Hij heeft Tommy Haas geklopt, en die was onlangs te sterk voor Roger Federer. Het wordt dus geen makkelijke wedstrijd, maar ik zal er alles aan doen om te winnen.”