Belgian Cats treffen Tsjechië, Duitsland en Zwitserland in kwalificaties EK basket

De Belgische nationale basketbalploeg bij de vrouwen neemt het in de kwalificaties voor het EK 2019 op tegen Tsjechië, Duitsland en Zwitserland. Dat werd duidelijk na de loting van dinsdag in het Duitse München. Anderhalve week geleden pakten de Belgen brons op het EK in Praag.

De Belgian Cats, reekshoofd bij de loting, werden ondergebracht in groep G. Het EK 2019 vindt plaats in Servië (met eindfase in Belgrado) en Letland. De twee gastlanden hebben hun EK-ticket al op zak. Ook de winnaars van de acht kwalificatiegroepen en de zes beste tweedes plaatsen zich voor de eindronde. De voorrondes worden gespeeld in drie periodes (6-16 november 2017, 5-15 februari 2018 en 12-22 november 2018).

Het team van bondscoach Philip Mestdagh veroverde op het voorbije EK brons. De Belgen zijn zo zeker van deelname aan het WK (22-30 september in Spanje), een primeur in het Belgische basketbal.