Ex-speler Standard aangehouden na geweld tegen agent

De Malinese international Sambou Yatabaré, die in 2015 een half seizoen voor Standard aantrad, is zondagavond in Frankrijk aangehouden. Hij wordt ervan verdacht zich op gewelddadige wijze tegen een politieagent gekeerd te hebben op een parking van de Parijse luchthaven Charles de Gaulle. Dat melden verschillende bronnen aan het Franse persagentschap AFP.

Zondag bood de 28-jarige voetballer zichzelf aan bij de politie in Roissy-Charles-de-Gaulle, in het noorden van Parijs, om uitleg te verschaffen over geweldpleging tegen een agent, die daardoor 21 dagen werkonbekwaam is. De aanhouding van de middenvelder van Werder Bremen kan nog tot dinsdagavond duren.

Woensdag bevonden Yatabaré en een agent buiten dienst zich op een parking van de luchthaven Charles de Gaulle. Na een incident op de nabije autosnelweg richting de luchthaven toonde de agent zijn wapen en zijn badge om de gemoederen te bedaren. “Nadat hij die had weggestoken ontstond er eerst verbaal tumult, waarna het fysiek werd”, verklaarde een bron aan AFP. De speler van Werder Bremen gaf daarbij “minstens één slag aan de agent, die ten val kwam”. De politieagent liep daarbij schade aan het oog op.