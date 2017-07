Thiago Motta verlengt contract bij PSG tot 2018

Thiago Motta (34) heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met één seizoen verlengd tot 2018. Dat heeft de club van Rode Duivel Thomas Meunier dinsdag bekendgemaakt.

Het contract van de Italiaanse international, goed voor 30 caps, liep op 30 juni af. De middenvelder ruilde in januari 2012 Inter Milaan voor PSG. Zowel onder Laurent Blanc als onder huidig coach Unai Emery was de in Brazilië geboren Motta een basisspeler. In 2013, 2014, 2015 en 2016 pakte hij met PSG de Franse landstitel.

“Ik heb een speciale band met de club, die me de voorbije vijf jaar veel vertrouwen heeft gegeven. Het avontuur gaat verder en dat maakt me erg blij”, verklaart Motta, die eerder ook voor Genoa, Atlético Madrid en FC Barcelona aantrad. Met Inter en Barça won hij de Champions League.