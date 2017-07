Biologische klok tikt ook voor mannen

Zelfs met de hulp van in-vitro­fertilisatie hebben mannen ouder dan veertig jaar twintig procent minder kans om een kind te krijgen dan twintigers.

Het is een eeuwenoud excuus voor mannen die nog niet aan kinderen willen beginnen: voor hen dringt de tijd niet. Beroemde voorbeelden als Mick Jagger (73) en Rod Stewart (72) bewijzen dat een man met het nodige geluk tot op vergevorderde leeftijd kinderen kan verwekken. Terwijl voor vrouwen de biologische klok vanaf 35 jaar ongenadig hard tikt. ‘Als je het puur biologisch bekijkt, krijgt een slimme meid dus haar kind op tijd’, zegt professor Petra De Sutter, hoofd van de fertiliteits­kliniek van het UZ Gent. ‘Maar voortaan moeten we daar ook bij zeggen: een slimme man krijgt zijn kind als het kan.’

De gynaecologe reageert daarmee op de voorstelling van een nieuwe studie, uitgevoerd door onder meer de Harvard Medical School in het Amerikaanse Boston. De ­onderzoekers hebben meer dan negentienduizend proefbuisbevruchtingen bestudeerd bij meer dan 7.750 koppels van verschillende leeftijden. En dat leverde opvallende resultaten op.

Bij vrouwen ouder dan 42 jaar bleek de leeftijd van de mannelijke partner niet van belang. Maar bij jongere vrouwen was dat wél zo. Vrouwen jonger dan 30 bijvoorbeeld hadden met een partner tussen 30 en 35 jaar 73 procent kans om een kind te krijgen. Met een man ouder dan 40 slonk die kans tot minder dan de helft (46 procent).

Ander advies

Dat er zo vroeg al zo’n groot effect is, is verrassend. ‘Nu al worden spermadonoren van boven de 40 geweigerd’, zegt De Sutter. ‘Omdat we weten dat de kwaliteit van hun sperma erop achteruitgaat. Hun zaadcellen vertonen ook meer genetische afwijkingen. Maar die evolutie gaat erg geleidelijk en veel trager dan bij de vrouw. Deze studie wijst erop dat er mogelijk nog iets anders aan de hand is.’

Toch zijn de vaststellingen voldoende reden om koppels voortaan anders te adviseren, zegt De Sutter. ‘Koppels waarvan de vrouw pakweg 25 is, gaan ervan uit dat ze nog rustig vijf jaar kunnen wachten, zelfs als de man al de leeftijd van 40 nadert. Aan hen moeten we nu zeggen: sorry, ook de leeftijd van meneer speelt mee.’