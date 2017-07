Noord-Korea vuurt opnieuw raket af

Noord-Korea heeft dinsdagochtend opnieuw een raket gelanceerd. Dat meldt het leger van Zuid-Korea.

Volgens Zuid-Koreaanse militairen vuurde Pyongyang de raket af vanop een militaire basis in een provincie nabij de Chinese grens. Welke raket het is, is nog niet duidelijk.

De Japanse premier Shinzo Abe heeft de lancering al veroordeeld. 'Deze raketlancering duidt op toenemende bedreigingen', aldus Abe. 'Dit betekent opnieuw dat Pyongyang de waarschuwingen van de internationale gemeenschap blijft negeren.'

Noord-Korea heeft de afgelopen maanden al tal van raketten afgevuurd. Pyongyang schendt daarmee resoluties van de Verenigde Naties en kreeg al verschillende keren sancties opgelegd.