Oostenrijk wil grens met Italië strenger bewaken en leger inzetten

Oostenrijk heeft plannen om de controles aan de grenzen te verscherpen en soldaten in te zetten om de grens met Italië te bewaken. Het land wil zo de toenemende stroom van vluchtelingen tegengaan. Dat heeft de Oostenrijkse minister van Defensie, Hans Peter Doskozil, maandag aangekondigd.

Wenen voerde in 2015 de grenscontroles met Hongarije opnieuw in en is nu vastberaden om ook de grenscontroles te verscherpen als de stroom migranten vanuit Italië niet stopt. ‘Ik verwacht dat de grenscontroles snel verscherpt worden en dat het leger zal inspringen’, aldus de Oostenrijkse minister.

Volgens een Oostenrijkse krant kan het leger komend weekend 750 soldaten en vier pantserwagens inzetten aan de Italiaanse grens.

Oostenrijk liet een paar maanden geleden weten dat het land af wil van deelname aan het Europese spreidingsplan voor asielzoekers. Wenen moest tot dusver niet deelnemen aan het Europese spreidingsplan. Doordat het land in 2015 heel wat vluchtelingen moest opvangen, verkreeg het in 2016 een jaar uitstel. Die uitzondering verstreek in maart, maar Oostenrijk blijft weigeren om asielzoekers vanuit Italië en Griekenland over te brengen.