Adam Ounas zet zijn carrière verder bij Napoli, de club van Dries Mertens. De Frans-Algerijnse middenvelder verlaat Bordeaux.

Volgens Italiaanse media legt Napoli 10 miljoen euro op tafel, plus 2 miljoen in bonussen. Ounas (20) is een jeugdproduct van Tours en speelde sinds 2013 voor Bordeaux. Vorig seizoen maakte hij vier goals in 30 matchen.