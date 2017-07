Felix Sanchez is bondscoach van Qatar

De Spanjaard Felix Sanchez is aangesteld als nieuwe bondscoach van Qatar. Hij vervangt in die functie de Uruguayaan Jorge Fossati, zo bevestigde de Qatarese federatie maandag.

Sanchez komt over van de Qatarese U23. De Spanjaard is de derde bondscoach van Qatar in amper een maand tijd na Fossati en diens landgenoot Jose Daniel Carreno.

Qatar maakt nog een kleine kans op kwalificatie voor het WK in Rusland. Winst tegen Syrië en China is een must.

Voor hoeveel jaar de Spanjaard tekende, is niet bekend.