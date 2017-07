Everton betaalt clubrecord voor verdediger Michael Keane

Everton heeft zijn selectie versterkt met Michael Keane. De 24-jarige centrale verdediger, tweevoudig Engels international, komt over van Burnley en tekende voor vijf seizoenen, zo is maandagavond bekendgemaakt.

De club van Romelu Lukaku en Kevin Mirallas betaalt voor Keane een transferbedrag dat kan oplopen tot 30 miljoen pond (34 miljoen euro), een record voor de Toffees.

Eerder op de dag kondigde Everton ook al de komst van Spaans belofteninternational Sandro Ramirez aan. De diepe spits verlaat Malaga en moet een eventueel vertrek van Lukaku uit Goodison Park helpen opvangen.

?? | We’ve signed Michael Keane on a five-year deal for a fee which could rise to a Club-record £30m



