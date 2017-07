Geen sporen van geweld gevonden op lichaam van Belgische vrouw die in Thailand stierf

De 30-jarige Belgische die eind april dood werd aangetroffen op het Thaise eiland Koh Tao, stierf wellicht toch door zelfdoding. Dat zegt de plaatselijke politiechef. Op het lichaam zijn geen sporen van geweld gevonden. Bovendien is nu gebleken dat de vrouw enkele weken eerder al geprobeerd had om uit het leven te stappen.

Het onderzoek naar de dood van de Brusselse vrouw was eigenlijk al afgesloten. Maar nadat haar moeder de pers had ingeschakeld omdat ze vreesde dat het Thaise gerecht de zaak in de doofpot wilde stoppen om het feesteiland geen slechte naam te geven, werd het dossier heropend.

Het lichaam van de vrouw werd op 28 april teruggevonden op het Thaise eiland Koh Tao. Aangenomen wordt dat ze op 23 of 24 april is gestorven. De jonge vrouw had volgens de lokale politie zelfmoord gepleegd, maar dat werd door de familie in vraag gesteld. Zeker omdat Elise al het zevende verdachte overlijden in drie jaar tijd is op het eiland, dat in de lokale pers ‘Dodeneiland’ wordt genoemd.

Maar nu, ruim twee maanden na haar dood, zegt de lokale politiechef dat er geen sporen van geweld zijn gevonden op het lichaam van de vrouw, zodat de thesis van zelfdoding de enige is die overeind blijft.

Vooral ook omdat een nieuw spoor is opgedoken. Begin april werd de Belgische opgenomen in het psychiatrische ziekenhuis van Somdet Chaopraya nadat ze had geprobeerd om zich voor een aankomende trein te gooien. Dat mislukte. Enkele dagen later al verliet ze vrijwillig het ziekenhuis.

De familie zou de zaak nu verder willen laten rusten en legt zich volgens de Thaise media neer bij het resultaat van het bijkomende onderzoek.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.