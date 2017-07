Cercle Brugge haalt Gianni Bruno na tien jaar terug naar België

Cercle Brugge heeft maandag zijn tiende inkomende transfer van de zomermercato afgerond. Gianni Bruno wordt door de Vereniging na tien jaar in het buitenland terug naar België gelokt. De spits tekende in het Jan Breydelstadion een overeenkomst voor één seizoen.

De 25-jarige Bruno zette zijn eerste stappen in het profvoetbal in Frankrijk bij Lille. Dat was hem als jeugdspeler komen wegplukken bij Standard. In Noord-Frankrijk kon hij niet helemaal doorbreken, waarna avonturen bij Bastia (2013-2014), Lorient (2014-2015), Evian (2015-2016) en Krylia Sovetov Samara (2016-2017) volgden. Bij die laatste club kwam hij het voorbije seizoen tot 28 officiële wedstrijden en zeven goals. Samara, dat in het najaar coach Franky Vercauteren al ontsloeg, bleek er echter niet mee gebaat en zakte als vijftiende naar de Russische tweede klasse.

Cercle Brugge toont zich na de overname door Monaco zeer ambitieus op de transfermarkt. De komst van Bruno is al de tiende inkomende transfer. Eerder kwamen ook Jonathan Mexique, Tristan Muyumba en Guévin Tormin (allen Monaco), Stephen Buyl (Zulte Waregem), Brian Vandenbussche (AA Gent), Vagner (FC Sabutarlo), Carlens Arcus (LOSC Lille), Jonathan Farias (Boca Juniors) en Lloyd Palun (Red Star) de Brugse rangen al versterken.