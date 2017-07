Merkel verwacht weinig van nieuw gesprek met Trump

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft de verwachtingen getemperd over haar gesprek met de Amerikaanse president Donald Trump, voor de start van de G20 vrijdag in Hamburg. Die zullen niet op een-twee-drie wijzigen, waarschuwde ze maandag.

‘We kennen de standpunten van de Amerikaanse regering en ik denk niet dat deze standpunten aan de kant geschoven zullen worden omwille van een tweedaagse reis naar Hamburg’, zei Merkel maandag op een persconferentie in Berlijn.

Donderdagavond, een dag voor de start van de G20, zal Merkel haar derde persoonlijke ontmoeting met Trump hebben sinds zijn aantreden in januari.

Duitsland zit momenteel de G20 voor, en de ontmoeting tussen de twee leiders is volgens Merkels woordvoerder Steffen Seibert dan ook ‘iets vrij normaal’.

Toch zijn er de afgelopen tijd een aantal spanningen geweest tussen Washington en Berlijn, die riskeren de G20 te overschaduwen.

‘Er zijn heel veel netelige kwesties die op de bijeenkomst in Hamburg besproken zullen worden’, zei Merkel aan de verslaggevers. Ze zei er meteen bij niet te geloven dat de leiders tegen het einde van de top voor alle kwesties tot gemeenschappelijke standpunten zullen komen. ‘Met elkaar praten over alle internationale diplomatieke kwesties is verstandig en juist’, zei ze wel.

De Duitse mediagroep RedaktionsNetzwerk Deutschland verwacht dat Trump en Merkel donderdag het met elkaar eens zullen worden over een gemeenschappelijk initiatief om de terroristische dreiging in bedwang te houden. Merkel zou ook nieuwe maatregelen om de vluchtelingencrisis aan te pakken op tafel willen leggen.

Naast een ontmoeting met Merkel zal Trump in de marge van de G20 ook een gesprek hebben met de Chinese president Xi Jinping en voor het eerst ook met de Russische president Vladimir Poetin. Ook Merkel en de Franse president Emmanuel Macron zullen trouwens met Poetin spreken.