Club Brugge-verdediger Lex Immers keert terug bij ADO Den Haag

Lex Immers keert terug bij ADO Den Haag. De 31-jarige middenvelder ondertekende maandagavond in het stadion van de Nederlandse topklasser een contract voor twee jaar. De geboren Hagenaar is afkomstig van Club Brugge, waar hij in januari van dit jaar een contract tot medio 2018 ondertekende maar weinig speelkansen kreeg. In onderling overleg besloten beide partijen de verbintenis vorige week te ontbinden.

Immers speelde van 2007 tot en met 2012 al voor ADO Den Haag. Daarna kwam hij uit voor Feyenoord en Cardiff City.

Manager voetbalzaken Jeffrey van As van ADO Den Haag reageerde verheugd op de rentree van Immers. “Met Lex halen we een uitstekende voetballer in huis. Ook als mens past hij natuurlijk perfect bij de club. Hij bezit de mentaliteit die bij ADO Den Haag hoort; passie, strijd en Haagse bluf. Supporters waarderen dat zeer in hem.”