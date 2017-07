Moslims in Bundestag stemden unaniem voor homohuwelijk

Duitsland stemde vorige week voor het homohuwelijk. Hoewel Merkel tegen stemde, werd de wet door 393 leden van de Bundestag goedgekeurd, tegenover 226 leden die nee stemden. Onder de ja-stemmers waren ook de zes moslim parlementsleden.

Angela Merkel zelf stemde tegen omdat ‘het huwelijk iets is tussen de man en een vrouw.’ De groene partij liet weten dat hun vier moslim parlementsleden de wetgeving goedkeurden. Daarnaast stemden moslims Aydan Özoguz, parlementslid voor de socialistische SPD en partijgenoot van Merkel Cemile Giousouf (CDU) ook voor de wet.

Er zijn slechts drie parlementsleden officieel geregistreerd als moslim, maar de politieke partijen bevestigden aan Welt dat deze zes zichzelf als moslim zien.

Merkel zette de deur open voor de legalisering van het homohuwelijk, door in een interview te duiden dat haar partij niet langer principieel tegen het homohuwelijk was. Ieder partijlid kon volgens de eigen overtuiging stemmen, klonk het.

Toen ze dat zei, had Merkel een stemming na de verkiezingen van eind september voor ogen, zodat er in haar partij nog gedebatteerd kon worden over het onderwerp. Ze werd echter in snelheid gepakt door haar sociaaldemocratische coalitiepartner SPD, die samen met de twee linkse oppositiepartijen de stemming op de agenda plaatste.

In Duitsland konden homokoppels sinds 2001 wel al officieel samenwonen. Nederland was het eerste land waar het homohuwelijk werd toegelaten in 2001. Daarna volgden België, Spanje, Canada, Noorwegen, Zweden, Portugal, IJsland, Denemarken, Frankrijk en Groot-Brittannië.