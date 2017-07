Zo hou je de kinderen zoet in de zomervakantie

Kinderen, ze zijn vaak het licht van je leven. En soms ook niet. Dan duurt de vakantie wel héél lang om ze bezig te houden. We bieden je enkele simpele trucjes om de zomermaanden door te komen met je kroost.

Heb je geen zin in de plakboel die volgt na elk ijsje deze zomer? Probeer dit eens. Bevestig een cupcakepapiertje ondersteboven onder het ijsje. Alles wat dan wegsmelt, valt op het papiertje. En klaar!

Als je kinderen laat doen, ligt het huis vol speelgoed. Deze truc is handig voor kleine kindjes in bad én in het zwembad. Zet je kind in de wasmand en daarna in het water. Het water komt er nog door, maar het speelgoed drijft niet weg.

Een auto vol spullen, een ouder die onder de zetels naar alles zoekt. Klinkt bekend? Dan is dit misschien iets voor jou. Bevestig een schoenhouder aan de voorste zetels. Daar kunnen de kinderen alles gemakkelijk opbergen én terugvinden.

Soms gaat een kind al eens graag op verkenning in onbekend gebied. Als het dan verloren loopt, volgt vaak een paniekerige zoektocht. Deze truc kan je misschien helpen. Maak een armbandje met jouw telefoonnummer op. Zo is het gemakkelijker voor hulpdiensten of omstaanders om je verloren gelopen kind te helpen. Een andere 'stoere' optie: een plaktatoeage met jouw nummer op.