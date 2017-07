Quentin Tarantino (54), de regisseur van onder andere ‘Pulp Ficton’ is vorige vrijdag verloofd met de Israëlische zangeres Daniela Pick (33). Dat heeft Pick zelf bevestigd aan de Times of Israel.

‘We zijn zeer gelukkig en vol plannen.’ Zo bevestigde Daniela Pick haar verloving aan de krant Times of Israel. Ook Picks vader Svika Pick, een bekende Israëlisch muzikant, bevestigde relatie aan het magazine Pnai Plus: ‘Er is vreugde in onze familie. Vrijdag is mijn dochter verloofd met Quentin, in Los Angeles. Ze kreeg een ring met een diamant. We hebben het nieuwe koppel mazel tov gewenst.’

De twee ontmoetten elkaar al in 2009 toen Tarantino door Israël toerde voor de promotie voor zijn oorlogsfilm ‘Inglorious Basterds’ met onder andere Brad Pitt. Sindsdien hielden ze zich low profile over hun relatie. Al kwam Daniela Pick soms mee naar de première van een nieuwe Tarantino.

Tarantino had eerder relaties met onder andere Uma Thurman, Julie Dreyfus, Sofia Coppola en Mira Sorvino.