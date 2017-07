Macron spreekt parlement toe met uitzonderlijke speech

President Macron spreekt om 15 uur het Franse parlement toe, om een zogenaamde ‘state of the union’ te geven. Hij wil de krachtlijnen van zijn beleid uitzetten, maar tegenstanders spreken van een ‘autoritaire’ president die zijn macht wil tonen.

Dergelijke toespraak is erg ongebruikelijk in Frankrijk. Enkel president Sarkozy, in 2009 op het hoogtepunt van de financiële crisis, en Hollande, in 2015 na de aanslagen, deden het hem voor.

De Franse wet schrijft voor dat de toespraak in Versailles gehouden moet worden, maar toch verwijten critici hem een zekere ijdelheid. Zeventien kamerleden van de linkse partij La France insoumise boycotten de bijeenkomst, en ook de fractievoorzitter van Les Républicains zullen niet komen opdagen.

Macron zal een dag voor zijn premier, Édouard Philippe het parlement toespreken. Ook dat valt niet in goede aarde bij tegenstanders. Normaal gezien maakt de premier de regeringsplannen bekend. Het is onduidelijk wat Philippe daar nog aan zal kunnen toevoegen na de speech van Macron.

Kritiek

Toch is er niet alleen kritiek op het uiterlijk vertoon. Tegenstanders verwijten Macron enkel mooie praatjes te maken, maar niet concreet over te gaan tot actie in verband met de prangende binnenlandse problemen. Dat hij daarnaast ook het traditionele interview op de Franse nationale feestdag niet zal laten doorgaan, valt niet in goede aarde.

Het grootste deel van de Fransen ligt er niet wakker van. ‘De kritiek komt vooral van media en politiek tegenstanders’, zegt correspondent Frank Renout. ‘De Fransen zelf vinden dat niet zo erg.’

Het was Sarkozy die een constitutioneel mogelijk maakte om het parlement toe te spreken in Versailles. Voor die wijziging kon enkel de premier de discussie aangaan met parlementsleden. De president kon het parlement slechts toespreken via een geschreven boodschap, voorgelezen door de premier.