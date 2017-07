Extra versterking bij dienst Handicap: 'We kunnen de turbulente periode afsluiten'

De problemen bij dienst Handicap slepen al een hele poos aan. Vandaag versterken dertien nieuwe medewerkers de ploeg. ‘Beter laat dan nooit’, zegt Didier Cournelle van socialistische vakbond ACOD.

De dertien extra personeelsleden komen bovenop de twaalf aanwervingen die eerder al gebeurd zijn. 'In totaal heb ik budget kunnen vrijmaken voor de rekrutering van 39 nieuwe medewerkers', zegt staatssecretaris voor Personen met een Beperking Zuhal Demir (N-VA). 'De andere nieuwe medewerkers zullen later deze zomer in dienst treden.'

De situatie bij directie-generaal Handicap was lange tijd dramatisch. De nieuwe software kende ernstige kinderziektes, er was een nijpend personeelstekort en een grote desorganisatie. In maart werd na zes maanden het nieuwe computersysteem Curam opnieuw vervangen door het oude, Tetra. ‘Dat is natuurlijk beter, maar de mensen hebben een achterstand opgelopen in hun werk die ingehaald moet worden’, zegt Cournelle.

‘Het is echt positief dat er nieuwe mensen bijkomen’, zegt Cournelle. De nieuwe medewerkers zijn allemaal Nederlandstalig. Dat was nodig, omdat veel Nederlandstalige medewerkers vertrokken naar de Vlaamse administratie. Het vertrek van dat personeel viel samen met de invoering van het nieuwe softwaresysteem Curam. Het personeel besliste eind januari prioriteit te geven aan de afhandeling van dossiers boven het beantwoorden van vragen van mensen met een handicap. De DG Handicap was daardoor een tijd telefonisch vrijwel onbereikbaar.

‘De desorganisatie van de dienst is nog steeds problematisch, er heerst veel stress op de werkvloer’, zegt Cournelle.

Staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) hoopt dat de moeilijkheden snel van de baan zijn. ‘De DG Handicap heeft er een turbulente periode opzitten en dat leidde tot groot onbegrip bij mensen met een handicap. Met de aanwerving van deze groep klantvriendelijke, jonge enthousiastelingen kunnen we die periode stilaan afsluiten. Voor de versterking van de dienst heb ik bij begrotingscontrole 2,4 miljoen euro extra budget verkregen. Die komt bovenop de 4,5 miljoen euro die ik voor de terugkeer naar Tetra heb verkregen’, zegt Demir.