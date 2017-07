Patokh Chodiev weigert naar Kazachgate-commissie te komen

De Belgisch-Oezbeekse zakenman Patokh Chodiev moest normaal verschijnen op 7 juli, maar hij liet weten dat hij niet op de uitnodiging ingaat. Volgens zijn advocaten is de commissie vooringenomen.

De Kazachgate-commissie onderzoekt hoe in 2011 in ons land de wet op de verruimde minnelijke schikking is tot stand gekomen. De wet werd in die periode in sneltreinvaart door het parlement gejaagd. Zo snel zelfs dat er achteraf een reparatiewet nodig was om de onvolmaaktheden uit de eerste wet te halen.

Patokh Chodiev was bij het Brusselse gerecht de eerste die op basis van de nieuwe wet zijn proces kon afkopen. Achteraf bleek dat achter de schikking van Chodiev een heel verhaal van gelobby en beïnvloeding zat.

Vanuit het kabinet van de toenmalige Franse minister van Binnenlandse Zaken Claude Guéant was een batterij van advocaten afgevaardigd om de Belgische gerechtelijke problemen van Chodiev te regelen. Op die manier wilde de Fransen ervoor zorgen dat ze in Kazachstan een lucratief helikoptercontract konden afsluiten. De Kazachse president is een goeie vriend van Chodiev.

Spilfiguur bij het gelobby in ons land was advocaat en senator Armand De Decker (MR), die zowel bij de toenmalige minister van Justitie Stefaan de Clerck (CD&V) als bij het Brussel gerecht probeerde invloed uit te oefenen.

Rechten en plichten

De commissie Kazachgate had gehoopt dat ook Chodiev naar de commissie zou komen om uitleg te geven. Maar die weigert dat.

Volgens Chodiev hebben bepaalde leden van de commissie, onder anderen Dirk Van der Maelen (SP.A), de commissie omgevormd tot ‘een rechtbank tegen Chodiev’, die het er enkel om te doen is ‘een verzonnen complottheorie te bewijzen’.

Chodiev heeft de voorbije maanden trouwens ook al Dirk Van der Maelen en commissielid Georges Gilkinet (Ecolo) gedagvaard voor de rechtbank.

Van der Maelen aanvaardt de weigering van Chodiev niet . ‘Meneer Chodiev is Belg kunnen worden. Hij moet weten dat daar niet alleen rechten aan vast hangen maar ook plichten. Iedereen die door een commissie gedagvaard wordt, moet volgens de wet komen. Hij kan voor de weigering om te komen vervolgd worden en veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van zes maanden.’

Van der Maelen zal woensdag bij de volgende zitting van de commissie met de andere leden overleggen welke stappen kunnen worden ondernomen.

Theoretisch riskeert Chodiev opgepakt te worden als hij naar ons land zou komen.