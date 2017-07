De politie heeft zaterdag de etalage van Fish & Chips in de Kammenstraat in Antwerpen laten ontruimen. Voor de koopjes stonden er opblaaspoppen in de etalage en dat vond de politie in strijd met de goede zeden.

Fish & Chips is een modezaak die zich vooral op jongeren richt en wel vaker uitpakt met opvallende etalages. Onder het motto ‘Sex Sells’ werden er opblaaspoppen getoond. Sommige stonden rechtop in de etalage, andere poppen waren iets explicieter in hun doen en laten.

Lang heeft de opmerkelijke etalage niet standgehouden. Op last van de politie werden de poppen verwijderd wegens aanstootgevend. De rubberen dames en heren werden afgevoerd naar de opslagplaats van de winkel.



'De politie ter plaatse beoordeelt of iets strafbaar is', zegt woordvoerder van politie Antwerpen Sven Lommaert. 'In dit geval ging het om heel expliciete, niet-aangeklede poppen. Dat is iets helemaal anders dan een ontklede paspop.' Wanneer de wet wordt overtreden, treedt de politie op. Dat kan gaan om aanstootgevende zaken, maar ook over racistische of discriminerende etalages.

Geen klachten

Bij Fish & Chips reageerde men zondag lacherig en verbaasd. Niemand van het personeel wilde de zaak opblazen.

'We hebben geen klachten gekregen van klanten of voorbijgangers dat onze etalage aanstootgevend was. De opblaaspoppen waren een statement. Want je kunt toch moeilijk ontkennen dat seks verkoopt. Dat was dan ook de boodschap die we wilden brengen', aldus een medewerker.

Toen de gewraakte poppen verdwenen waren, liet Fish & Chips een geschreven boodschap achter in de etalage. 'We hadden een leuke etalage, maar van de politie moest ze weg', staat er te lezen. En zo slaagt Fish & Chips er alsnog in om op een eigenzinnige manier reclame te maken voor de solden.