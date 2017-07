Tine Deckers wint Challenge triatlon Geraardsbergen, Pieter Heemeryck 2e bij de mannen

Tine Deckers heeft zondag de Challenge triatlon van Geraardsbergen gewonnen, de eerste Belgische Challenge. Ze haalde het na 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21,1 km lopen in 4u26:01 en had aan de aankomst meer dan vijf minuten voorsprong op de Nederlandse Sarissa De Vries (4u31:07). De derde plaats was voor de Italiaanse Margie Santimaria (4u35:06).

Deckers had na de zwemproef twee minuten achterstand op De Vries en Santimaria, maar stelde orde op zaken in het fietsen. Aan de voet van de Muur bedroeg haar achterstand nog maar 20 seconden en na minder dan 50 kilometer pakte ze de leiding. Haar tweede passage op een natte en spekgladde Muur ging nog vlotter en zo kon ze aan de halve marathon beginnen met meer dan twee minuten voorsprong, uiteindelijk won ze met meer dan vijf minuten voorsprong.

Bij de mannen liet Pieter Heemeryck de zege ontglippen in de loopproef. Hij werd in de slotkilometers bijgehaamd door de Canadees Trevor Wurtele en die won in 3u58:05. Heemeryck kwam 38 seconden later (3u58:43) als tweede over de meet, dan volgden Sanne Swolfs (4u02:03) en de Nieuw-Zeelander Dylan McNeice (4u03:02).