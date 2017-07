Slachtoffers terreur boos om ‘aalmoes’

De vereniging van terreurslachtoffers is ontstemd en vindt het ‘statuut van nationale solidariteit’ voor de slachtoffers ‘respectloos en discriminerend’. Ze hopen om de stemming over het statuut in de Kamer tegen te houden.

Donderdag keurt het parlement het wetsontwerp over het ‘statuut van nationale solidariteit’ goed. Daarmee worden terreurslachtoffers als dusdanig erkend en krijgen ze – naar analogie met oorlogsslachtoffers – een levenslang herstelpensioen en dito terugbetaling van medische zorgen (DS 26 en 27 april, DS 3 mei). Het wetsontwerp moet, bijna anderhalf jaar na de terreuraanslagen in Zaventem en Maalbeek op 22 maart 2016, een antwoord bieden op de noodkreet van de slachtoffers.



Maar minstens een deel van de slachtoffers reageert verbolgen. Zij vinden de tekst een aanfluiting van hun leed en roepen de parlementsleden op hem níét goed te keuren. De bedragen waarin de overheid voorziet als schadevergoeding na een terreurdaad, zijn ‘belachelijk laag’. ‘Ze creëren bovendien een niet te verantwoorden onderscheid tussen verschillende terreurslachtoffers’, zegt meester Antoine Chomé. Hij is de raadsman van de vzw Life4Brussels, die een paar tientallen 22/3-slachtoffers verenigt.



Helft van leefloon

‘Een terreurslachtoffer met een invaliditeitsgraad van 50 procent, dat de rest van zijn leven dus niet meer kan werken, krijgt van de staat een pensioentje van ocharme 5.150 euro per jaar’, zegt Chomé. ‘Dat is ongeveer de helft van een leefloon. Eenzelfde slachtoffer dat een beroep kan doen op zijn verzekeraar – bijvoorbeeld in het kader van een werkongeval of brand – krijgt wél een volledige schadevergoeding. Zo krijgt een ambtenaar van 29 jaar, die voor 45 procent blijvend werkonbekwaam is en een nettoloon van ongeveer 30.000 euro netto per jaar heeft, een schadevergoeding van pakweg 1 miljoen euro. Dat is al veel waardiger en ernstiger dan de aalmoes die de regering voorstelt.’



‘Aangereden worden door een auto levert meer op dan geraakt worden door een kalasjnikov’, vat Chomé samen. Alleen al daarom moet het debat heropend worden. Life4Brussels rekent op het gezond verstand van de politici om het ontwerp van de agenda te halen.

Wat moet in de plaats komen? Chomé en Life4Brussels-voorzitster Jamila Adda pleiten in naam van de vereniging voor een waarborgfonds dat instaat voor een volledige schadeloosstelling van terreurslachtoffers, zoals vandaag al bestaat in Frankrijk. Volgens de regering is dat geen optie: de regel is dat de verzekeraar tussenbeide komt en pas in tweede instantie (‘subsidiair’) de staat. ‘Dat leidt niet alleen tot verschillende behandelingen van terreurslachtoffers binnen België, maar ook binnen Europa’, stelt de Brusselse advocaat vast. ‘En dat voor een Europees fenomeen dat stilaan álle lidstaten treft.’

Een en ander druist in tegen het principe van gelijkheid in de Europese Unie, klinkt het nog.



Tweedracht

Niet alleen de regering hield zich de voorbije maanden bezig met de erkenning van terreurslachtoffers. De parlementaire onderzoekscommissie 22/3 suggereerde behalve het statuut nog negen andere maatregelen, waaronder de oprichting van een uniek loket en een voorschot- regeling of ‘subrogatie’ voor toekomstige slachtoffers. Aan dat laatste wordt nog gewerkt, beloofde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) al.



Opvallend: een andere slacht- offervereniging, V-Europe, is wél tevreden met de aanbevelingen, waaronder het statuut. Zowel de commissie 22/3 als de commissie Volksgezondheid die het wetsontwerp an sich behandelde, hoorde verschillende slachtoffers van de aanslagen. Het ontwerp werd meermaals bijgestuurd en geamendeerd alvorens twee weken geleden een consensus werd bereikt over meerderheid en oppositie heen. De stemming van donderdag in de Kamer is in principe een formaliteit.