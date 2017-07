Gianni Vermeersch (Beobank-Corendon) heeft zondag de zesde editie van de Slag om Norg (Ned/1.1) op zijn naam geschreven. Hij haalde het na 190,5 km - deels over onverharde wegen in Drenthe - in de spurt van de Nederlander Jesper Asselman. Diens landgenoot Dennis Bakker werd derde.