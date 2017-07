Simon Goffin, broer van, wel op Wimbledon (als trainer): “David viert weldra zijn comeback”

David Goffin moest met een enkelblessure een kruis maken over Wimbledon, maar zijn broer Simon is wel aanwezig in Londen. Hij traint de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 17), die het in de eerste ronde opneemt tegen de Australische kwalificatiespeelster Arina Rodionova (WTA 166).

“Dat hoort er nu eenmaal bij”, vertelde Simon, die drie jaar ouder is dan David, over de blessure die zijn broer tijdens Roland Garros opliep. “Als topsporter moet je kunnen omgaan met soortgelijke tegenslagen. Maar Davids revalidatie verloopt voorspoedig en hij heeft enkele dagen geleden de trainingen hervat. Hij zal zijn tijd nemen om opnieuw fit te geraken en zeker niet forceren, want dat levert niets op.”

Wanneer mag de Belgische tennisliefhebber Goffin opnieuw op het veld verwachten? “David heeft een wildcard aangevraagd voor het ATP-toernooi van Umag (17-23 juli), dat betekent dat hij denkt weldra zijn comeback te kunnen vieren. Hij zal waarschijnlijk even duren voor hij opnieuw zijn topvorm te pakken heeft, maar ik ben er zeker van dat hij voor de Amerikaanse tournee op hardcourt honderd procent fit zal zijn.”