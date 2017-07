Portugal wint kleine finale Confederations Cup na felbevochten zege tegen Mexico

Portugal heeft zondag het brons veroverd op de Confederations Cup in Rusland. De Europese kampioen kwam in de Otkrytie Arena in Moskou 0-1 achter tegen Mexico. Met twee doelpunten, waarvan het winnende in de verlengingen, zetten de Portugezen de scheve situatie alsnog recht.

Portugal en Mexico hielden mekaar de eerste helft in evenwicht. De Portugezen kregen op het kwartier de grootste kans op de 1-0, toen de videoref Portugal een strafschop toekende. In afwezigheid van Cristiano Ronaldo zette André Silva zich achter de bal, maar de youngster zag zijn poging gered door Mexico-keeper Ochoa.

Mexico kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, toen de Portugese verdediger Neto (54.) een voorzet van Javier ‘Chicharito’ Hernandez ongelukkig in eigen doel werkte. Portugal reageerde, maar Ochoa ranselde een kopbal van Eliseu uit zijn goal. Met het laatste fluitsignaal in zicht voerden de Portugezen de druk op, en dat loonde. Pepe (90.+1), mee opgerukt uit de verdediging, werkte met een onorthodoxe karatetrap een voorzet van invaller Quaresma tegen de touwen en dwong zo verlengingen af.

Hands en penalty

In de verlengingen kregen de supporters in het stadion aanvankelijk weinig spektakel voorgeschoteld. Tot de Mexicaanse verdediger Layun hands beging in de zestien en de scheids de bal voor de tweede keer op de stip legde. Adrien Silva (104.) nam de elfmeter ditmaal voor zijn rekening en faalde niet.

Portugal moest in de tweede verlenging gauw met een man minder verder, toen Semedo in minuut 106 tegen zijn tweede gele kaart aanliep. Zes minuten later werd ook Mexico tot tien herleid, na een tweede geel voor invaller Jiminez. In een bitse slotfase, met veel strijd en pittige duels, viel geen goal meer.

Portugal kon in de kleine finale niet rekenen op zijn vedette Cristiano Ronaldo. De aanvaller van Real Madrid is pas vader geworden van een tweeling en had enkele dagen geleden de toestemming gekregen om het toernooi in Rusland te verlaten.

Beide landen namen het in de groepsfase van het toernooi al een keer tegen mekaar op. Het duel eindigde toen op een 2-2 gelijkspel. Portugal, als groepswinnaar door naar de halve finales, botste hierin op Chili dat na strafschoppen won. Mexico van zijn kant kon in zijn halve finale geen vuist maken tegen Duitsland (4-1).

Zondagavond vechten Chili en Duitsland in Sint-Petersburg onder elkaar uit wie de Confederations Cup 2017 op zak steekt.