REACTIES. Gilbert waarschuwde Kittel en ploegmaats: “Aan die rotondes vallen ze àl-tijd”

Marcel Kittel sprintte op imposante manier naar de overwinning in de straten van Luik. De Duitser zat nochtans geïsoleerd in de laatste rechte lijn, maar kon toch juichen aan de streep. “Eigenlijk viel ons plan in het water, dus ben ik echt opgelucht dat ik toch nog kon winnen”, zuchtte de Duitser na de finish.

“Ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen”, stamelde de sympathieke Duitser na zijn eerste sprintzege in deze Tour. “Ik ben superblij dat ik hier win, want ik wilde echt winnen vandaag na alle steun die ik vanmorgen kreeg in mijn Duitsland. Deze aankomst was echt een hoofddoel, ja”, gaf Kittel toe.

“Maar ik moet eerlijk zijn: ons plan viel eigenlijk in het water aan de meet. Op 500 meter van de finish zat ik alleen en moest ik het ook alleen klaarmaken. Ik kwam heel laat op de voorpostenen moest mijn eigen weg zoeken, maar kon gelukkig van wiel tot wiel springen richting de overwinning.”

Philippe Gilbert: “Aan die rotondes vallen ze àl-tijd”

Philippe Gilbert gaf toe dat de finale bijzonder hectisch verliep. “Er was inderdaad geen communicatie mogelijk in de laatste 20 kilometer. Dan hebben we met Jack Bauer en Zdenek Stybar beslist om gewoon te rijden. We wisten dat de vluchters niet ver waren, dus hebben we alles op de sprint gezet. Marcel had zichzelf heel veel druk opgelegd, dus is het echt super dat hij hier kan winnen. Dit was echt een doel voor ons.”

Op 30 kilometer van de meet werd er stevig gevallen, en dat had Gilbert zo voorspeld. “Die rotondes zijn echt gevaarlijk. Elke koers die ze hier houden, of het nu de junioren zijn of elites: daar vallen ze àl-tijd. Het is er echt een chaos. Nu was het ook weer van dat. Ik had iedereen bij ons gewaarschuwd, gelukkig bleven we er recht.”

Oliver Naesen: “Moest even wachten op Bardet, maar ben zelf niet gevallen”

Even opschudding bij de Belgische fans, want het leek erop als Belgisch kampioen Oliver Naesen bij de zware val op dertig kilometer van de meet betrokken was. Gelukkig kon Naesen de supporters geruststellen. “Ik lag er zelf niet bij, maar mijn kopman Bardet wel, dan moet je even wachten”, zegt hij aan Sporza. “Ik had al op de kaart gezien dat het een speciaal rondpunt was, het was er gevaarlijk en er lag ook wat olie. Ja, daar zijn ze dan met een stuk of dertig renners gevallen.” Zijn kopman lag erbij, maar hij kon verder. Het gaat dan ook goed volgens Naesen met Bardet. “Alleen het buitenste velleke van zijn knie lag eraf”, zei hij op zijn eigen manier. “Meer wat het niet. We hebben samen met Team Sky het gat toegereden op het peloton.”

Voor Naesen is het zijn eerste Tour, dus was dit meteen de eerste rit in lijn. Meestal gaat dat er nerveus aan toe, maar Naesen vond dat dat wel meeviel. “In het peloton ging wel met de stress, ik was mij meer zorgen aan het maken over het volk langs de kant”, zegt hij. “Die staan met hun rug naar ons voor hun selfies, he. Ik was daar meer mee bezig.”

Naesen rijdt voorlopig nog rond op een gewone fiets, maar zijn kampioenenfiets wordt volop klaargemaakt. Tegen de eerste rustdag zou dat pareltje ook in Frankrijk moeten zijn. “De lak is nu nog aan het drogen. Ja het is enorm leuk om als Belgische kampioen in het Tourpeloton te fietsen. Het net alsof de mensen maar één naam kennen. Dat is wel”, glundert hij.