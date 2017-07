In Pyongyang in Noord-Korea opent vandaag een verkeerspark voor kinderen. Ze kunnen er leren rijden aan de hand van simulatoren, lessen en zelfstudie. De beelden werden aan Reuters gegeven door KCNA, het officiële nieuwsagentschap van Noord-Korea. Dit is opmerkelijk gezien Noord-Korea normaal erg gesloten is naar het buitenland toe.