Deze drie Belgen komen maandag in actie op Wimbledon

Elise Mertens, Maryna Zanevska en Ruben Bemelmans komen op de eerste dag van Wimbledon meteen aan spelen toe.

Mertens neemt het maandag in de eerste wedstrijd op Court 1 op tegen de Amerikaanse Venus Williams. Zanevska komt in de vierde wedstrijd op Court 2 in actie tegen de Britse Heather Watson. Bemelmans treft de Duitser Tommy Haas in de derde wedstrijd op Court 16.

De titelverdediger bij de mannen, Andy Murray, opent het toernooi op Centre Court. De Schot speelt vanaf 14u tegen de Kazach Alexander Bublik.

Programma van maandag (uren in Belgische tijd):

. Centre Court (vanaf 14u):

Andy Murray (GBr/1) - Alexander Bublik (Kaz)

Johanna Larsson (Zwe) - Petra Kvitova (Tsj/11)

Daniil Medvedev (Rus) - Stan Wawrinka (Zwi/5)

. Court 1 (vanaf 14u):

Elise Mertens (Bel) - Venus Williams (VSt/10)

Rafael Nadal (Spa/4) - John Millman (Aus)

Johanna Konta (GBr/6) - Hsieh Su-Wei (Tai)

. Court 2 (vanaf 12u30):

Jo-Wilfried Tsonga (Fra/12) - Cameron Norrie (GBr)

Marina Erakovic (NZe) - Simona Halep (Roe/2)

Philipp Kohlschreiber (Dui) - Marin Cilic (Kro/7)

Maryna Zanevska (Bel) - Heather Watson (GBr)

. Court 16 (vanaf 12u30):

(derde match)

Tommy Haas (Dui) - Ruben Bemelmans (Bel)