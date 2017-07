Kevin Borlée ondanks Belgische titel nog steeds niet zeker van WK-ticket

Drie jaar na zijn laatste titel is Kevin Borlée zondag in het Brusselse Koning Boudewijnstadion opnieuw Belgisch kampioen op de 400 meter geworden. Kevin (RCB) tekende op een natte piste voor een chrono van 45.51, slechts vier honderdsten trager dan zijn beste jaarprestatie. Hij bleef zijn broers Jonathan (45.75) en Dylan (46.10) voor. Voor hen waren de tijden in Brussel telkens wel een beste jaarprestatie.

Belangrijker dan de Belgische titel was voor de Borlées zondag het WK-ticket dat voor het grijpen lag. De drie broers hebben individueel voorlopig nog geen startbewijs voor het WK in Londen (4-13 augustus). Dat kwam er ook zondag niet. De WK-limiet van 45.33 bleek in moeilijke weersomstandigheden te hoog gegrepen voor de broers. Ze hebben nog tot 23 juli de tijd om alsnog een individueel WK-ticket te bemachtigen.

Kevin en Jonathan krijgen nog een kans op 9 juli op de Diamond League-meeting in Londen. Verder bieden ook de meetings in Ninove (15 juli) en Heusden-Zolder (22 juli) nog mogelijkheden.