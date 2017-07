Neuville heeft koppositie WK-stand in het vizier na zege in Rally van Polen

Thierry Neuville en zijn corijder Nicolas Gilsoul (Hyundai i20) hebben zondag de Rally van Polen gewonnen. Neuville en Ott Tanak (Ford Fiesta WRC) voerden sinds vrijdagochtend een intense strijd en wisselden elkaar meermaals af aan de kop van het klassement, maar toen Tanak zondagochtend moest opgeven lag de weg naar een derde WRC-zege van het seizoen open.

“Dit is een fantastisch resultaat voor iedereen”, glunderde Neuville, die voor de zesde keer op rij op het podium staat. “Net als in de voorbije wedstrijden was het nu opnieuw een bijzonder spannende strijd voor de eindzege. Toen Tanak deze ochtend moest opgeven en wij aan de leiding kwamen, was de opluchting groot omdat we eindelijk wat ademruimte kregen. We konden het vanaf dat moment toch een beetje rustiger aan doen en een geweldig resultaat veiligstellen. Het doel dit weekend was meer punten te scoren dan wereldkampioen en WK-leider Sébastien Ogier. Daar zijn we in geslaagd. Stapsgewijs sluipen we dichterbij in de WK-tussenstand. We moeten op dit elan verder gaan, maar eerst gaan we samen met het team genieten van deze zege.”

Neuville reed de vijfde tijd in de Power Stage, waardoor hij voor de achtste keer op rij dit seizoen extra punten scoorde in die chronoproef. De Rally van Polen was een schot in de roos voor het Hyundai-team, dat naast Neuville met Hayden Paddon nog een andere wagen op het podium had. Dani Sordo eindigde knap vierde.

“Met het oog op het WK bij de constructeurs is dit een geweldig resultaat voor ons team”, aldus teamverantwoordelijke Michael Nandan. “Het toont aan dat we een geweldig resultaat kunnen behalen wanneer iedereen het beste van zichzelf geeft. Iedereen heeft de voorbije dagen fantastisch werk geleverd. De dubbel van Thierry Neuville en Hayden Paddon dragen we op aan alle werknemers in de fabriek van Alzenau. Tot slot wil ik nog meegeven dat ik het bijzonder sneu vind voor Ott Tanak om na zo’n epische strijd op zo’n manier de wedstrijd te moeten verlaten. Zulke intense duels zoals we dit weekend evenals in de voorbije rally’s te zien kregen, zijn een zege voor onze sport.”