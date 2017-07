Axel Witsel wint spektakelstuk tegen leider Guangzhou Evergrande

Tianjin Quanjian heeft zondag op de vijftiende speeldag van de Chinese Super League leider Guangzhou Evergrande een 4-3 nederlaag aangesmeerd. Axel Witsel speelde bij Tianjin de hele partij.

Yu (38.) bezorgde Guangzhou een 0-1 ruststand, maar via doelpunten van Sun (46.), Kwon (51.) en Pato (68.) ging Tianjin in de tweede helft op en over de leider. Paulinho (72.) lukte de aansluitingstreffer die Guangzhou weer hoop gaf, tot Yongpo (81.) op strafschap de kloof opnieuw uitdiepte. Paulinho (90.+2) legde in de extra tijd met zijn tweede doelpunt de 4-3 eindstand vast.

Tianjin Quanjian (25 punten) rukt dankzij de zege op naar de vierde plaats. Guangzhou blijft de stand aanvoeren met 37 punten.